Pinneberger Feuerwehr im Dauereinsatz Von Ann-Kathrin Just | 03.07.2022, 14:26 Uhr

Brandgeruch und zahlreiche, eingeschlossene Personen, die Pinneberger Feuerwehr war am 1. Juli im Dauereinsatz. Am 2. Juli und am 3. Juli hatte die Wehr auch so einiges zu tun.