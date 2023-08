Verein droht mit Aufgabe Bürgermeister-Kandidat Thomas Voerste will sich für Pinneberger Rosengarten einsetzen Von René Erdbrügger | 09.08.2023, 18:00 Uhr Bürgermeisterkandidat Thomas Voerste hat eine Ausbildung zum Baumschulgärtner in Barmstedt absolviert. Deswegen liegt ihm der Rosengarten am Herzen. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Der „Freundeskreis Rosengarten Pinneberg“ will sich auflösen, weil er keine Unterstützung von der Stadt bekommt. SPD-Bürgermeisterkandidat Thomas Voerste will mit dem Verein sprechen und so den Rosengarten erhalten.