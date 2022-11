Die Pinneberger Polizei hat am Dienstag den Verkehr kontrolliert. Symbolfoto: imago/Steffen Schellhorn up-down up-down Verkehrskontrolle in Pinneberg Polizei erwischt zehn Fahrer am Handy und sechs ohne Gurt Von René Erdbrügger | 16.11.2022, 18:07 Uhr

Der Schwerpunkt einer Kontrolle an der Rellinger Straße in Pinneberg lag auf der Überprüfung der Anschnallpflicht und Ablenkung am Steuer. Einem Fahrer drohen nun 500 Euro Bußgeld.