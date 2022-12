In den Kreisen Pinneberg und Segeberg müssen Bürger set dem 24. November wieder mit Anhalte- und Sichtkontrollen rechnen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Pinneberg und Segeberg Viele Einbrüche: Polizei zieht Zwischenbilanz zu verstärkten Kontrollen Von Tina Wollenschläger | 15.12.2022, 06:00 Uhr

In den vergangenen Wochen gab es dutzende Einbrüche in Wohnhäuser in den Kreisen Pinneberg und Segeberg. Deshalb führt die Polizei seit dem 24. November sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen durch. Über die bisherigen Ergebnisse berichtet Polizeisprecher Lars Brockmann.