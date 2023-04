Karl-Heinz Boyke ist Bildhauer und Sachverständiger für Kunst. Er hat sich Gedanken über ein Mahnmal am Kriegsdenkmal gemacht. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Alternativvorschlag zum Steinkreis Bildhauer Karl-Heinz Boyke gegen teures Mahnmal in Pinneberg Von René Erdbrügger | 12.04.2023, 06:00 Uhr

Ein Steinkreis am Mahnmahl am Kriegsdenkmal in Pinneberg für 70.000 Euro? Nun schlägt Karl-Heinz Boyke, Bildhauer und Sachverständiger für Kunst im öffentlichen Raum, eine kostengünstigere Lösung vor, bei der die Jugendlichen noch stärker mit einbezogen werden sollen.