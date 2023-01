Es hört nicht auf: Der sogenannte Whatsapp-Enkeltrick bleibt brandgefährlich. Symbolfoto: dpa-tmn up-down up-down In Pinneberg und Segeberg Angebliche Tochter benötigt Geld: Betrüger erbeuten per SMS und Whatsapp tausende Euro Von Philipp Dickersbach | 10.01.2023, 14:05 Uhr

Mit einer angeblich von Sohn oder Tochter stammenden Nachricht haben sich Betrüger an Menschen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg gewandt. Ihr Ziel: Geld erbeuten. In vier Fällen waren die Täter erfolgreich.