Das Amtsgericht in Pinneberg ist marode und einsturzgefährdet. Fallen deshalb momentan so viele Gerichtsprozesse aus? FOTO: Anja Steinbuch Pinneberg und Elmshorn Absagen-Serie für Gerichtstermine – Richterin spricht über Ausfallgründe Von Finn Warncke | 01.07.2022, 18:00 Uhr

In den vergangenen Wochen sind auffallend viele Gerichtsprozesse am Amtsgericht in Pinneberg und Elmshorn ausgefallen. Woran liegt das?