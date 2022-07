Circa 40 Farbdosen wurden in der Burmeisterallee neben einem Verteilerkasten aufgefunden. FOTO: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Polizei ermittelt in Pinneberg Tatort Burmeisterallee: Unbekannte schmeißen Farbdosen unerlaubt weg Von Sophie Laura Martin | 29.07.2022, 16:40 Uhr

Immer wieder kommt es vor, dass Kriminelle ihren Müll am Straßenrand entsorgen. So nun auch in Pinneberg: Unweit des Schwimmbades wurden mehrere Dutzend Spraydosen aufgefunden. Die Polizei ermittelt.