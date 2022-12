Inmitten von Paketen: Josephine Rode (stehend) sowie Lehrerin Claudia Ramünke (von links), Sophie Müller, Julia Ohly und Lehrerin Mandy Liermann. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Weihnachtsaktion in Pinneberg Gymnasiasten der THS packen 1305 Geschenke für Partnerschule in der Ukraine Von René Erdbrügger | 06.12.2022, 15:30 Uhr

Süßigkeiten, Kleidung, Spielsachen und vieles mehr: All das haben Schüler und Eltern liebevoll verpackt. Per Sattelzug gehen die Präsente an die Schule Nummer 14 in Kiew.