Die Postbank zieht in die ehemaligen Räume von Budnikowsky. FOTO: René Erdbrügger up-down up-down Umzug in die Fußgängerzone Pinneberg: Postbank zieht an den Fahltskamp Von René Erdbrügger | 15.08.2022, 18:00 Uhr

Die Postbank in Pinneberg wird in Zukunft in den Räumen der ehemaligen Budnikowsky-Filiale in der Fußgängerzone zu finden sein. Der Umzug soll voraussichtlich noch dieses Jahr stattfinden.