Hier kommt der neue Firmensitz hin: Wirtschaftsförderin Birgit Schmidt-Harder (von links), Mischa und Imke Kersten von der Firma Kersten Komfort Manufaktur sowie Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Foto: René Erdbrügger up-down up-down Größter Betrieb seiner Art in SH Pinneberger Polsterei Kersten baut neuen Unternehmenssitz am Wedeler Weg Von René Erdbrügger | 10.06.2023, 10:00 Uhr

Mischa Kersten und sein Team rüsten Yachten und Caravans aus und stellen Matratzen her. Von der Mühlenstraße geht es nun an den Wedeler Weg in Pinneberg. Dort entsteht ein Neubau für die Polsterei.