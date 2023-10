Bei Kontrolle Halstenbek, Rellingen, Pinneberg: Polizei erwischt viele Autofahrer mit Handy am Steuer Von Manu Schmickler | 12.10.2023, 18:39 Uhr Pinneberg, Rellingen, Halstenbek – in allen drei Orten führten die Beamten Kontrollen durch. Und entdeckten erschreckend viele Fahrer mit elektrischen Geräten. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Ein Fünftel der kontrollierten Autofahrer hing während der Fahrt am Handy, jeder Achte schnallte sich nicht an. Das ist die erschreckende Bilanz von Verkehrskontrollen in Halstenbek, Rellingen und Pinneberg.