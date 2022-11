Dieter Borchardt, Sprecher der Initiative, möchte mit Betroffenen diskutieren. Foto: Initiative „Öffentliche Veranstaltung zum Tag der Befreiung – 8. Mai“ up-down up-down Initiative lädt zu Debatte Mit 16 wählen – aber politische Verbote in Pinnebergs Jugendzentrum Von René Erdbrügger | 18.11.2022, 17:00 Uhr

Vertreter vom Kinder- und Jugendbeirat Pinneberg, von Fridays for Future und Kommunalpolitiker nehmen an der Debatte am 22. November teil.