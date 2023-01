Die letzten Minuten im Modehaus Kunstmann für Hermann Wilhelm Kunstmann, der das Unternehmen in fünfter Generation geführt hat. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Nach 160 Jahren Modehaus Kunstmann schließt: So entspannt endet eine Ära in Pinneberg Von Bastian Fröhlig | 29.01.2023, 14:00 Uhr

Die Türen in der Dingstätte 36-40 bleiben am Montag dicht. Das Modehaus Kunstmann, ein Pinneberger Traditionsgeschäft, ist nach 160 Jahren Geschichte. So lief der letzte Verkaufstag.