Drei Löschfahrzeuge und der Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg waren mitten in der Nacht bei einem Gewerbegebäude in Waldenau im Einsatz. FOTO: Freiwillige Feuerwehr Pinneberg up-down up-down Feuerwehreinsatz in der Nacht Pinneberg: Mehrere Brandmelder schlagen in Lagerhallen-Komplex Alarm Von Felisa Kowalewski | 24.06.2022, 17:35 Uhr

In einem Lagerhallen-Komplex in Waldenau löste in der Nacht zu Freitag (24. Juni) die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, fand aber weder Rauch noch Feuer.