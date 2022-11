Ilse Seibt (rechts) erhielt die Auszeichnung von Ingeburg Büll-Meynerts vom Landesverband der Amateurtheater Schleswig-Holstein. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Pinneberg 75 Jahre Waldenauer Speeldeel: Ilse Seibt und ihr Leben im Theater Von Bastian Fröhlig | 29.11.2022, 13:30 Uhr

Ilse Seibt ist so lange bei der Waldenauer Speeldeel, wie es den Verein gibt: seit 75 Jahren. Anlässlich des Jubiläums erinnert sie sich an Briketts für die Probenabende, Auftritte in der Schwangerschaft und Mutters Zwiebelkuchen.