Das Gebiet Müßentwiete an der Prisdorfer Straße wird erschlossen. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Gewerbegebiete Mehr als die Hälfte der Flächen schon verkauft: Pinneberg packt die Müßentwiete an Von René Erdbrügger | 01.02.2023, 17:30 Uhr

Die Erschließung des 7,5 Hektar großen Gebiets an der Müßentwiete in Pinneberg soll entsprechend der Planung in diesem Jahr grundlegend abgeschlossen sein.