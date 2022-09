Die Polizei ermittelt in zwei Fällen. Foto: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Polizei ermittelt Pinneberg: Einbrüche in Apotheke und Tierarztpraxis Von René Erdbrügger | 15.09.2022, 17:16 Uhr

In der Apotheke haben Unbekannte eine Kasse gestohlen. Was die Einbrecher in der Tierarztpraxis wollten, steht noch nicht fest.