Der Großteil der Diebstähle ereignet sich in Discountern, Supermärkten und Einkaufszentren. Symbolfoto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Polizei ermittelt Drei Fälle in Pinneberg: Diebe klauen in Discountern Geldbörsen und Handy aus Taschen Von René Erdbrügger | 09.02.2023, 18:37 Uhr

Im Pinneberger Stadtgebiet ist es am Donnerstag (9. Februar) zu drei Diebstählen in Discountern gekommen. Die Polizei hat Tipps parat, wie sich so etwas vermeiden lässt.