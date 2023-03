Pastor Hartmut Riemenschneider führt im Lukas-Gewand durch die Räume. Hier sitzt er im Saal des Herodes. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Erlebnisausstellung in Pinneberg Kirche am Fahlt: Die Ostergeschichte der Bibel mit allen Sinnen erfassen Von René Erdbrügger | 14.03.2023, 17:30 Uhr

Der Ausstellungsparcours nimmt den Besucher mit auf eine Zeitreise in die Welt von vor 2000 Jahren. Noch bis Sonnabend, 8. April, ist die Passions- und Ostergeschichte mit vielen Details in der Kirche am Fahlt zu erleben.