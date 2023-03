Einen Monat war die Kreuzung Datumer Chausse/Thesdorfer Weg gesperrt. Nun geht die Sanierung des Regenwasserkanals weiter. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Sanierungsarbeiten gehen weiter Datumer Chaussee zwischen Thesdorfer Weg und Hollandweg in Pinneberg gesperrt Von René Erdbrügger | 30.03.2023, 17:21 Uhr

Die Sanierung des Regenwasserkanals in der Datumer Chaussee geht in einen nächsten Abschnitt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April an.