Das ist das Programm Pinneberg: Das SummerJazz-Festival 2023 ist gestartet Von René Erdbrügger | 10.08.2023, 20:30 Uhr Das Stefan-Gwildis-Trio spielte am Eröffnungstag auf der großen Hauptbühne. Foto: René Erdbrügger

Die 27. Auflage des Pinneberger SummerJazz-Festivals ist am Donnerstagabend gestartet. Bis Sonntag wird es 35 Konzerte auf vier Bühnen in der Innenstadt geben. Die Hauptbühne auf dem Drosteiplatz gehörte am Eröffnungstag dem Stefan-Gwildis-Trio.