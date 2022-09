Isabella Petavrakis (links) und Judith Uwira laden zum Schulfest ein. Foto: René Erdbrügger up-down up-down 61-jähriges Bestehen Pinneberg: Johannes-Brahms-Gymnasium feiert endlich wieder ein Schulfest Von René Erdbrügger | 15.09.2022, 13:00 Uhr

Trotz Bauarbeiten in der Schule und schlechter Wetterprognose: Am 16. September wollen Schüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige feiern. Was die Gäste alles erwartet.