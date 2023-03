Der BMW ist auf dem Gelände eines Autohauses an der Ecke Westring/Mühlenstraße in Pinneberg zum Stehen gekommen Foto: Feuerwehr Pinneberg up-down up-down Westring BMW rammt zwei Autos an Ampel in Pinneberg und katapultiert aufs Gelände eines Autohauses Von René Erdbrügger | 20.03.2023, 17:35 Uhr

Am Sonntagnachmittag (19. März) hat es vier Verletzte nach einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Westring/Mühlenstraße in Pinneberg gegeben. Jetzt gibt es weitere Details.