Eine Person aus einem Audi, der an der Ampel in Richtung Appen stand, wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Vier Verletzte Pinneberg: BMW prallt gegen zwei stehende Autos Von Florian Sprenger | 19.03.2023, 18:30 Uhr

Beim Rechtsabbiegen am Westring in Pinneberg bricht das Auto aus und prallt frontal gegen zwei an der Ampel stehende PKW.