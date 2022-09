Fahrerflucht in Pinneberg: Am späten Freitagnachmittag (23. September) hat ein Autofahrer auf dem Aldi-Parkplatz an der Flensburger Straße einen parkenden VW Golf touchiert. Der Unbekannte, der den Unfall verursachte, ist daraufhin unerlaubt weggefahren.

Am Pinneberger VW Golf ist ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon (04101) 2020 entgegen.