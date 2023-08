Wunderkind Kit Armstrong: Der Pianist begann mit sieben Jahren ein Studium der Komposition an der Chapman State University, an der Universität Paris erwarb er einen Master in Mathematik. Seit 2005 ist der Pianist Alfred Brendel sein Lehrer und Mentor. Armstrong arbeitet (und tritt auf) mit den weltweit renommiertesten Orchestern und mit Jazz-Musikern – wie dem Jazz-Pianisten Michael Wollny – zusammen.

Foto: Margot Rung