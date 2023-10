Straßenreinigung Pflanzen überwuchern Westring in Pinneberg – die Stadt will sich kümmern Von Antonio Balcazar | 20.10.2023, 14:00 Uhr Wer hat Lust auf Brombeeren? An einem Abschnitt des Westrings in Pinneberg haben diverse Pflanzen den Fußgängerweg in Beschlag genommen. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Unkraut und Sträucher brechen unter dem Lärmschutzwall hervor – am Abschnitt vom Westring, in dessen Nähe das neue Zentralkrankenhaus in Pinneberg entstehen soll, sind umfassende Reinigungsarbeiten erforderlich. Auf Anfrage eines Bürgers will sich die Stadt darum kümmern.