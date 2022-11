Carsten Holtmann freut sich auf die Pflanzaktion in seiner Heimatgemeinde Halstenbek. Foto: Citizens Forests up-down up-down Herbstpflanzaktion in Halstenbek Citizens Forests pflanzen 900 Setzlinge am Krupunder See Von Manu Schmickler | 04.11.2022, 16:00 Uhr

Im Spätherbst beginnt die Pflanzzeit für Bäume und Gehölze, nicht nur für die Aufforstungsinitiative Citizens Forests aus Bönningstedt. Die erste öffentliche Pflanzaktion der Saison wird am Krupunder See in Halstenbek stattfinden.