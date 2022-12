Frostig ist es rund herum um die Osterkirche und ihre Gemeinderäume in Kummerfeld. Drinnen herrschen immerhin etwa 11 Grad. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Winterkirche So kommt Kummerfelds Osterkirche durch die Energiekrise – und Weihnachten Von Janina Schmidt | 14.12.2022, 10:00 Uhr

Die Nordkirche hat ihren Gemeinden empfohlen, die Kirchen kaum noch zu heizen und zu prüfen, ob Gottesdienste in Gemeinderäumen bei 19 Grad gefeiert werden können. Wir haben nachgefragt, wie die Osterkirche damit umgeht und was die Gemeindemitglieder an Weihnachten erwartet.