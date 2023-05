Die Polizei suchte noch in der Nacht nach den Tätern - allerdings ohne den vonseiten der Ermittler erhofften Erfolg. Symbolfoto: Imago/Tim Oelbermann up-down up-down Mindestens fünf Taten Opposti betroffen: Wieder Einbruch in Schenefelder Restaurant Von Florian Kleist | 16.05.2023, 17:07 Uhr

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter das Restaurant Opposti in Schenefeld heimgesucht. Sie drangen in das Gebäude ein und verließen es wieder. Das ist nicht das einzige Ungewöhnliche an der Tat.