Dieser Stolperstein in Pinneberg erinnert an Heinrich Geick. Foto: Dieter Borchardt up-down up-down Erinnerungskultur Opfer der Nazis in Pinneberg: Ihre Namen sind nicht Schall und Rauch Meinung – René Erdbrügger | 22.02.2023, 06:00 Uhr

Viele Straßennamen in Pinneberg erinnern an die Opfer der Nationalsozialisten oder an Widerstandskämpfer. Um das noch deutlicher herauszustellen, sollten die Zusatztexte bekommen, meint shz.de-Redakteur René Erdbrügger