Die BI sind sich sicher, Verbreiterung der A23 ist nicht nicht die Lösung der Rellinger Verkehrsprobleme Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Pendler von der A23 holen Darum ist ohne den ÖPNV die Verkehrswende in Rellingen nicht zu schaffen Von Hans-Joachim Kölln | 30.03.2023, 14:00 Uhr

Wie kann man die Verkehrsprobleme in Rellingen lösen? Ohne größere Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr werde es nicht gehen, so die zentrale Aussage eines Info-Abends.