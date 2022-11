Wegen der Ölspur und des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A23 am Dienstagnachmittag zeitweise vom Parkplatz Forst Rantzau bis zur Anschlussstelle Halstenbek-Rellingen zurück. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Feierabendverkehr betroffen Ölspur und Unfall sorgen für langen Stau auf A23 zwischen Elmshorn und Pinneberg Von Jonas Altwein | 29.11.2022, 15:33 Uhr

Auf der A23 in Richtung Heide ist es am Dienstagnachmittag zu einer Vollsperrung gekommen. Auslöser war ein Auffahrunfall an einem Stau-Ende bei Pinneberg.