Eltern sind sauer Land streicht Sprachfachkraft in Pinneberger Kita im Dolli Einstein Haus Von René Erdbrügger | 11.05.2023, 17:20 Uhr

Das Sprach-Kita-Programm läuft beim Bund aus, das Land übernimmt die Finanzierung. Allerdings mit Abstrichen. Von nun an ist maximal eine Sprachfachkraft pro Sprach-Kita vorgesehen. So auch in der Awo-Kita Dolli Einstein Haus. Die Eltern fürchten eine Verschlechterung der Förderung ihrer Kinder.