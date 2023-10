Grundschule an der Bek Nur ein Betreuer für 36 Schüler: Halstenbek möchte jetzt mehr Stellen schaffen Von Manu Schmickler | 09.10.2023, 16:00 Uhr In der Grundschule an der Bek in Halstenbek sieht es mit dem Betreuungsschlüssel im Offenen Ganztag bislang düster aus. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Je eine Aufsicht für 36 Schüler – so sieht es bislang zu Spitzenzeiten an der Grundschule an der Bek in Halstenbek beim Mittagessen aus. Jetzt soll es Entlastung für die Mitarbeiter im Offenen Ganztag geben. Aber der Personalmangel in diesem Bereich könnte die Besetzung der Stellen erschweren.