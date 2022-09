Foto: Archiv: Felisa Kowalewski News aus Halstenbek/Rellingen SPD unterstützt Kandidatur von Claudius von Rüden ++ Historischer Stadtrundgang durch Halstenbek Von Felix Poser | 13.09.2022, 12:02 Uhr

Meldungen und Veranstaltungen: In Halstenbek unterstützt der SPD-Ortsverband die erneute Kandidatur zur Bürgermeisterwahl von Claudius von Rüden. Die VHS bietet einen Büro-Organisationskurs an. In Rellingen kamen 200 Gäste zum CDU-Kinderfest.