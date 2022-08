Für die zukünftigen neuen Anwohner und das geplante neue Gewerbe soll schnelles Internet auf dem Greve-Areal verlegt werden. FOTO: Hans-Joachim Kölln up-down up-down News aus Halstenbek/Rellingen Telekom legt Glasfaser auf Greve-Areal ++ Weinprobe mit Lesung ++ Entspannung für die Muskeln Von Felisa Kowalewski | 02.08.2022, 18:15 Uhr

Veranstaltungen und Meldungen: In Halstenbek will die Telekom für schnelles Internet sorgen, außerdem stehen Lesungen an – in Rellingen gibt‘s Vorträge und Sport.