Das Duo Heart & Atwell steht am Sonnabend, 3. September, auch in Rellingen auf der Bühne. News aus Halstenbek/Rellingen Blues, Country, Gospel und Orgel ++ Open-Air-Bürgermeister-Sprechstunde ++ Fit im Alter Von Felix Poser | 18.08.2022, 13:10 Uhr

Veranstaltungen, Kurse und Meldungen: In Rellingen gibt es zwei Konzerte – sowohl für Fans von klassischer Musik, aber auch für Fans von Blues, Country und Co. ist was dabei. Währenddessen lädt der Bürgermeister in Halstenbek zur Sprechstunde.