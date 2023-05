An der Moorwegschule in Wedel gibt es ein Platzproblem. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Kommunalwahl Das sagen die Kandidaten im Kreis Pinneberg zu Platzproblemen an Schulen Von Cornelia Sprenger | 02.05.2023, 06:00 Uhr

In der sechsten Frage an die Spitzenkandidaten aus dem Kreis Pinneberg geht es um ein Thema, das vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern betrifft: Schulen platzen aus allen Nähten. Was können die Politiker dagegen tun?