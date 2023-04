Mit dem Bus und der Kirchengemeinde von Appen, kann man am 8. Mai einen Ausflug in die Lüneburger Heide unternehmen. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Neues aus Appen und Kummerfeld Appen: Erlebnis-Busfahrt in die Iserhatsche ++ CDU veranstaltet Maibaumfest ++ Kummerfeld: Öffentliche Sitzung Von Jonas Schilberg | 21.04.2023, 10:30 Uhr

Ob begleitete Rundtour in der Lüneburger Heide, Appener Maibaumfest mit Hans-Peter Lütje oder Sitzung mit Informationen zum Mensabau an der Bilsbek-Schule in Kummerfeld: shz.de informiert Sie über alle aktuellen Veranstaltungen in Appen und Kummerfeld.