Die Tür zum „Estia“ steht offen am Dienstagvormittag. Bunte Rosen stecken in kleinen Glasvasen, sind überall auf den Tischen verteilt. Ein großer Strauß Tulpen ist auf einem der Hochtische platziert. Die Räumlichkeiten sind in warmes Licht getaucht, wirken einladend. Hinter dem Tresen steht Sukhdev Singh. Der 50-Jährige ist der Inhaber des Restaurants, das am 1. Oktober in Appen Eröffnung feierte.

Seit 2018 betreibt Singh das Lokal, das bis vor Kurzem in Hamburg Rahlstedt zu Hause war. Weil sein Pachtvertrag ausgelaufen war, hatte Singh sich nach neuen Räumlichkeiten umgeschaut. Und war auf das ehemalige „Gitano“ in Appen gestoßen.

Verändert hat sich im Gastraum nicht viel. Noch immer hängen einige Bilder des „Gitanos" an den Wänden. Foto: Anna Goldbach

Sukhdev Singh hat freundliche, dunkle Augen. Er trägt ein weißes Hemd, die schwarze Weste darüber ist zugeknöpft. Er ist 1994 ohne Sprachkenntnisse von Indien nach Deutschland gekommen, erzählt der 50-Jährige. Habe damals in der Küche als Tellerwäscher begonnen, später als Koch und dann als Küchenchef gearbeitet. Zwölf Jahre lebte Singh außerdem auf Mallorca, wo er nach eigenen Angaben die spanische Küche besser kennengelernt habe. 2014 zog er zurück nach Deutschland.

Es ist kurz nach 11 Uhr als eine Dame das Restaurant betritt. Ob es möglich sei, einen Tisch für 30 Personen zu reservieren, fragt sie. Singh entschuldigt sich, setzt sich mit der Dame, die nach einem Buffet fragt, bespricht freundlich Essen und Preis mit ihr. Später wird er achselzuckend erzählen, dass er die Speisen immer so plane, dass es ins Budget seiner Kunden passe. „Geld ist nicht alles für uns, sondern die Menschen zählen“.

Zehn Tage nach der Eröffnung stehen schon viele Reserviertschilder auf den Tischen. Inhaber Sukhdev Singh ist zufrieden. Foto: Anna Goldbach

Bisher sei er zufrieden, sagt er dann. Zwei Tage seien ruhiger gewesen, ansonsten sei das Restaurant, das mit „griechischer und mediterraner Küche“ wirbt, bisher gut besucht. Ein Blick auf die Karte mit den Empfehlungen des Tages zeigt aber, dass sich auch indische Gerichte hier finden. Singh nickt. Die Gäste hätten ihn darauf angesprochen, ob es – abgesehen von einem Curry auf der Karte – nicht mehr Indisches geben könne. „Wir versuchen das jetzt mal“, so der Vater von drei Kindern.

Die Schilder sind gewechselt und werben mit „Bar", „Fish & Steak" und „Restaurant". Man habe mit dem Wechsel nach Appen mehr Steaks und Fleischgerichte auf die Karten genommen, berichtet der Inhaber. Foto: Anna Goldbach

Für eben diese drei – 20, 16 und 15 Jahre alt, seine Frau und sich sucht der Estia-Betreiber aktuell noch nach einem Haus in Appen. Auch nach einer Wohnung für einen seiner sechs Mitarbeiter hält er Ausschau. Darauf weist auch ein Aushang im Eingangsbereich des Restaurants hin. Singh zuckt mit den Schultern. Es habe eben alles schnell gehen müssen mit dem Umzug seiner Gastronomie.

Blick in die offene Küche: Hier werden sowohl griechische als auch mediterrane Speisen zubereitet. Außerdem steht seit neuestem das ein oder andere indische Gericht auf der Tageskarte. Foto: Anna Goldbach

So auch im Restaurant selbst. Ein paar eigene Bilder hat er bereits aufgehängt. Weitere sollen folgen. Ansonsten habe er im Gastraum nicht viel verändert, nur ein paar neue Geräte seien in die Küche eingezogen. Dort durftet es schon. Zwei seiner Mitarbeiter unterhalten sich leise, während sie mit den Vorbereitungen für den Mittagstisch beginnen. Zuvor würde aber noch gemeinsam gefrühstückt. Eier und Spinat, ein bisschen Brot, sagt Sukhdev Singh. Das findet sich zwar nicht auf der Karte – riecht aber gut.