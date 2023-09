Einzelhandel Um die Dingstätte zu beleben: Das ist Pinnebergs erster Pop-up-Store Von René Erdbrügger | 05.09.2023, 06:00 Uhr Die Pinneberger Firma SBI ALApromo GmbH bietet in dem Pop-up-Store Kosmetik an. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

In ein ehemaliges Pelzgeschäft in der Pinneberger Innenstadt ist ein Kosmetikladen eingezogen. Das Stadtmarketing Pinneberg hat das per Pop-up-Store möglich gemacht.