Statt Container Neuer Büchereibus an Erich Kästner Schule in Rellingen ist Schülermagnet Von Manu Schmickler | 02.09.2023, 16:00 Uhr Marc Trampe, Vanessa Smits und Jennifer Drews führen die neue Errungenschaft Rellingens vor: den Bücherbus, der für die nächsten zwei Jahre vor der Erich Kästner Schule stehen wird. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Seit Schulbeginn steht ein ungewöhnliches Fahrzeug vor der Erich Kästner Schule in Rellingen. In dem leuchtend grün-orangefarbenen Bus wird in den nächsten zwei Jahren die Bücherei Krupunder untergebracht sein. Die Container werden jetzt für die Betreuung benötigt.