Standort Parkstadt vom Tisch Trotz großer Proteste: Neue Feuerwache in Pinneberg kommt wohl an die Datumer Chaussee Von René Erdbrügger | 06.10.2023, 16:00 Uhr Die Ratsherren und -frauen mussten an den Feuerwehrleuten vorbei, um in den Sitzungssaal zu gelangen. Foto: René Erdbrügger

Mitglieder der Pinneberger Feuerwehr hatten am Donnerstag erneut eindrücklich für den Standort Parkstadt Eggerstedt geworben. Doch es nützte am Ende nichts, die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied sich dafür, die neue Feuerwache an der Datumer Chaussee zu bauen.