Baupläne „Crazy, laut und grell": Patrick Diehr plant neue Event-Location in Prisdorf Von Anna Goldbach | 15.08.2023, 16:00 Uhr Kochfabrik in Prisdorf: Wenn alles nach Plan läuft, will Patrick Diehr hier im Frühjahr 2024 Einweihung feiern.

Gekauft worden ist das Grundstück am Peiner Hag in Prisdorf bereits im Januar 2020. Also noch vor Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation. Jetzt nimmt der Bau nach und nach Gestalt an. Eröffnung gefeiert werden soll im Frühjahr 2024. Aber was genau plant Koch-Fabrik-Kopf Patrick Diehr dort eigentlich?