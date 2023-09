Auf der B4 bei Langeln im Kreis Pinneberg hat sich am frühen Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten einen bewusstlosen 25- Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien.

B4 musste voll gesperrt werden

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann mit seinem VW Passat samt Pferdeanhänger die Bundesstraße 4 (Kieler Chaussee) in Richtung Bilsen, als der Mann im Nebel aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Straße abkam, infolgedessen stieß das Fahrzeug frontal gegen einen Straßenbaum.

Als die Freiwilligen Feuerwehren an der Unfallstelle eintrafen, war der Mann nicht ansprechbar und in dem Fahrzeug eingeschlossen. Die Kräfte entfernten die hintere Tür der Beifahrerseite um dem Mann patientengerecht aus dem Unfallwagen zu befreien. Der 25- Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Im Fahrzeug befand sich zudem ein Hund, der durch die Kräfte in Obhut genommen wurde. Der Pferdeanhänger war zum Unfallzeitpunkt nicht beladen. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste die B4 für längere Zeit voll gesperrt werden.