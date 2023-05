Die Nazi-Stele am Pinneberger Bahnhof soll ein Gegendenkmal erhalten. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Kriegsdenkmal am Bahnhof Nazi-Stele in Pinneberg: Parteien rufen zur Spende für Mahnmal auf Von Hans-Joachim Kölln | 13.05.2023, 08:30 Uhr

Kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag ziehen die fünf Pinneberger Parteien an einem Strang: Es geht um die Spenden für das geplante Mahnmal am Pinneberger Bahnhof. Etwa 29.000 Euro sind bereits gesammelt worden.