Ein 27-Jähriger war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Pinneberg und über die A23 gerast. Dafür wurde ihm nun der Prozess gemacht. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst up-down up-down Illegales Straßenrennen Mit Tempo 130 durch Pinneberg: Was trieb einen jungen Mann zur Wahnsinns-Fahrt? Von Wolfgang Duveneck | 04.11.2022, 08:00 Uhr

Verfolgungsjagden im Kreis Pinneberg gibt es immer wieder. Doch was Prozessbeteiligte und Zuschauer im Pinneberger Amtsgericht per Videoaufzeichnung zu sehen bekamen, versetzte alle in Entsetzen.