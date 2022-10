Auf der Autobahn 23 kurz hinter der Anschlussstelle Pinneberg-Nord in Richtung Norden krachte ein VW auf einen Ford. Symbolfoto: Imago-Images/Sven Simon up-down up-down A23 bei Pinneberg Nach Auffahrunfall: Kilometerlanger Stau im Feierabendverkehr Von Claudia Ellersiek | 17.10.2022, 19:59 Uhr

Am späten Montagnachmittag ist eine Frau auf der A23 mit ihrem VW in das Heck eines Ford gefahren. Die Polizei führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, konnte aber nicht verhindern, dass sich ein langer Rückstau bildete.